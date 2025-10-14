Addio al ' guerriero' Angelo Valente quattro volte Campione del mondo di kickboxing e maestro dei vip

Addio al quattro volte campione del mondo di kick boxing e maestro degli sport da ring, Angelo Valente ‘Il Guerriero’, nato a Milano da genitori di Ascoli Satriano.La sua scomparsa, avvenuta nelle scorse ore, ha scosso non solo la comunità delle arti marziali ma anche quella ascolana: “Con. 🔗 Leggi su Today.it

Addio ad Angelo Valente, il cordoglio dell’allieva Elisabetta Canalis - A soli 51 anni, è scomparso una delle leggende della kickboxing. sportal.it scrive

Angelo Valente morto a 51 anni, era il preparatore di kick boxing di Elisabetta Canalis. L'addio sui social: «Grazie per quello che hai fatto per me» - L'ex velina di Striscia la notizia piange la scomparsa dell'amico e preparatore atletico Angelo Valente, 51 anni. Scrive msn.com