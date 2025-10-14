ABBONATI A DAYITALIANEWS Il campione si è spento a 51 anni. È morto a soli 51 anni Angelo Valente, uno dei più grandi protagonisti della kickboxing italiana. Quattro volte campione del mondo, Valente era un punto di riferimento assoluto negli sport da combattimento, disciplina che ha contribuito a far crescere e diffondere in Italia. Dal 2015 l’atleta e maestro milanese lottava contro una malattia, affrontata con la stessa determinazione che lo aveva sempre contraddistinto sul ring. Una carriera costellata di successi. Durante la sua lunga carriera, Valente aveva conquistato numerosi titoli nazionali nelle discipline di kickboxing, savate e full contact. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Addio ad Angelo Valente, leggenda italiana della kickboxing: l'addio commovente di Elisabetta Canalis