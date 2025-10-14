addio a tonino il mister lutto a santo stefano magra

Santo Stefano Magra (La Spezia), 14 ottobre 2025 – Un maestro di sport e di professione postino, stimato e amato da tutti. Antonio Ratti se n’è andato. per tutti era Tonino, il postino, ma anche il mister di intere generazioni di calciatori. Santo Stefano, ma non soltanto, si è ritrovata a commuoversi per la scomparsa di Tonino a 88 anni. Era un lavoratore instancabile e impegnato nella sua passione per il calcio aiutando a crescere sportivamente centinaia di ragazzini con il sogno del calcio. Era “il portalettere“, l’ultimo di quella categoria di postini che restano nei ricordi per anni. Quelli puntuali, che non se ne andavano se non suonavano alla porta e chiamavano per nome le persone a cui recapitavano la corrispondenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

