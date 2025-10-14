Addio a Tina Orsiena travolta e uccisa da un’auto a Ripa Teatina
Si chiamava Tina Orsiena la donna di 72 anni travolta e uccisa da un’auto lunedì 13 ottobre pomeriggio a Ripa Teatina, lungo viale Europa. Un volto familiare e amatissimo nel paese, dove tutti la conoscevano per la sua bontà, la fede profonda e il sorriso sempre pronto.Tina era uscita come faceva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Addio a Ike Turner, il figlio adottivo di Tina Turner - facebook.com Vai su Facebook
Travolta da un’auto, Tina Orsiena muore in ospedale - LA TRAGEDIA RIPA TEATINA Tragico incidente ieri pomeriggio a Ripa Teatina dove una donna di 72 anni, Tina Orsiena, è stata investita da un’auto ed è ... Secondo ilmessaggero.it