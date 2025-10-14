Addio a Franco Castrezzati la voce di piazza Loggia quando scoppiò la bomba

“Un grande sindacalista, coraggioso, appassionato, intransigente nella difesa della dignità e del primato della persona nel lavoro”. Con queste parole Alberto Pluda, segretario generale della Cisl di Brescia, ha ricordato Franco Castrezzati, scomparso questa notte all’età di 99 anni.Tutti lo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

