Addio a Franco Castrezzati la voce di piazza Loggia quando scoppiò la bomba

“Un grande sindacalista, coraggioso, appassionato, intransigente nella difesa della dignità e del primato della persona nel lavoro”. Con queste parole Alberto Pluda, segretario generale della Cisl di Brescia, ha ricordato Franco Castrezzati, scomparso questa notte all’età di 99 anni.Tutti lo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Addio a Franco Lanzarini, uno degli ultimi sopravvissuti della strage di Marzabotto. Scampò 3 volte alla fucilazione - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Franco Lorenzetti. E’ stato poeta e artista. Domani i funerali: Addio a Franco Lorenzetti, l’ultimo saluto martedì alle 15 alla chiesa dei Cancelli. Artista, poeta e musicista, si è spento sabato dopo una dolorosissima malattia all’età di… http://dlvr.it/TNCfPk - X Vai su X

È morto Franco Castrezzati, la voce in piazza Loggia durante la Strage - Figura storica del sindacalismo, Castrezzati è stato testimone della Resistenza e attore della vita sociale bresciana ... Segnala giornaledibrescia.it