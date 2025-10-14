Addio a Donatella Ziliotto Portò in Italia la saga di Pippi Calzelunghe

Firenze, 14 ottobre 2024 – “Pippi, Pippi, Pippi, che nome fa un po’ ridere Ma voi riderete per quello che farò”. L’inno di Pippi Calzelunghe, creazione memorabile di Astrid Lindgren, figura di bambina rivoluzionaria ribelle a tutte le autorità, risuonava dal tubo catodico, al tempo della TV dei Ragazzi, e tutti nel Belpaese intonavano l’inno, che era in primo luogo momento di rifiuto alle imposizioni di tutte le autorità. In Italia la contestatrice, che era nel bagaglio intellettuale di molti futuri rivoltosi del ’68, l’aveva portata Donatella Ziliotto, scomparsa negli scorsi giorni, che ha avuto un ruolo straordinario nell’editoria per bambini e giovani, che oggi si etichetta come young adults. 🔗 Leggi su Lanazione.it

