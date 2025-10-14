Addio a D’Angelo icona e genio della black music americana
Aveva 51 anni Michael Euhene Archer, artista geniale, noto come D’Angelo, una delle voci più intense a autorevoli del soulrhythm and blues. La notizia della sua morte a causa di un tumore al pancreas è stata comunicata dalla famiglia: “La stella più luminosa della nostra famiglia ha spento la sua luce in questa vita”, si legge nel comunicato, che invita i fan a ricordarlo attraverso la sua musica. D’angelo, nato a Richmond in Virginia, era cresciuto o in una famiglia di stampo religioso: suo padre (e anche suo nonno) erano predicatori pentecostali e la musica gospel è stata la colonna sonora della sua adolescenza. 🔗 Leggi su Panorama.it
