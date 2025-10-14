addio a cesare paciotti il re della scarpa

. Il mondo della moda piange il genio di Paciotti. Cesare Paciotti si è spento all’età di sessantasette anni nella sua villa di campagna a Civitanova Marche, colto da un malore improvviso, lasciando orfano il mondo della moda e di quell’eleganza ribelle che aveva saputo incarnare come pochi. La sua morte ha scosso l’intero panorama del lusso internazionale, dove il nome Paciotti era sinonimo di passione, perfezione e audacia. Figlio di Giuseppe e Cecilia, fondatori nel 1948 di un piccolo laboratorio di calzature artigianali, Cesare era cresciuto respirando l’odore dei pellami e ascoltando il ritmo del martello sui tacchi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

