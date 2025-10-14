Ad Halloween una mostra-concerto dell' artista foggiano Gene Crazed
Venerdì 31 ottobre alle 21 la notte di Halloween a Foggia si tingerà di arte e musica con la mostra d'arte dell'artista e musicista foggiano Gene Crazed, che si terrà presso la sala Locus Mirabilis della libreria Fumettosmania con la direzione artistica de 'Il Teatro Del Pollaio'. Si tratta di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
