ad arezzo il festival dedicato al marketing sportivo il 14 15 ottobre

(Adnkronos) – Si terrà ad Arezzo un evento interamente dedicato al marketing sportivo e all'impatto che questo ramo della comunicazione sportiva sta avendo. Nelle giornate del 14-15 ottobre si svolgerà il 'Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards', iniziativa ideata dal giornalista e project manager Donato Alfani nell'ambito della 14a edizione del Festival del Calcio Italiano presso il teatro "Pietro Aretino" di Arezzo. Un'opportunità per toccare con mano un mondo che si sta espandendo a dismisura. Apertura ufficiale della giornata martedì 14 ottobre con i saluti istituzionali alle ore 9:25.

