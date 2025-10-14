Ad Arezzo arriva Dislessia… Dove sei Albert? lo spettacolo dell' attore dislessico Francesco Riva

Arezzo, 14 ottobre 2025 –  Proseguono gli eventi per la Settimana Nazionale della Dislessia 2025. La sezione AID di Arezzo propone un appuntamento speciale per continuare a sensibilizzare e informare sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): lo spettacolo “Dislessia. Dove sei Albert?” dell'attore e autore Francesco Riva, in scena venerdì 17 ottobre presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo Francesco Severi (via Vittorio Alfieri), dalle 15.30 alle 17.30. Francesco Riva, che vive in prima persona l'esperienza dei DSA, porterà sul palco uno spettacolo che unisce racconto autobiografico, ironia e riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

