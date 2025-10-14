Ad Arezzo arriva Dislessia… Dove sei Albert? lo spettacolo dell' attore dislessico Francesco Riva
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Proseguono gli eventi per la Settimana Nazionale della Dislessia 2025. La sezione AID di Arezzo propone un appuntamento speciale per continuare a sensibilizzare e informare sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): lo spettacolo “Dislessia. Dove sei Albert?” dell'attore e autore Francesco Riva, in scena venerdì 17 ottobre presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo Francesco Severi (via Vittorio Alfieri), dalle 15.30 alle 17.30. Francesco Riva, che vive in prima persona l'esperienza dei DSA, porterà sul palco uno spettacolo che unisce racconto autobiografico, ironia e riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
UMAGROSO LIVE AL MERCATO INTERNAZIONALE Sabato 11 ottobre alle ore 21 concerto in piazza Sant'Agostino Arriva la grande musica al MERCATO INTERNAZIONALE AREZZO 2025 dalle ore 21 di sabato 11 ottobre c'è il grande live di UMAGR - facebook.com Vai su Facebook
Ad Arezzo arriva “Dislessia… Dove sei Albert?” lo spettacolo dell'attore dislessico Francesco Riva - Dove sei Albert? Secondo lanazione.it