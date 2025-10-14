Ad Aragona la sfida contro la modernità | un giorno senza cellulare e orologio per vivere dentro un’opera d’arte
Senza orologio e senza cellulare, per vivere un’opera d’arte dall’interno e riscoprire immaginazione, cura e sensibilità. È l’esperienza proposta da Sister Academy, il progetto ideato dal collettivo danese Sisters’ Hope, tra le realtà più innovative della scena performativa internazionale, che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“La sfida dei re. 1283, Angiò contro Aragona” – Incontro con l’autore Fulvio Delle Donne Biblioteca Centrale di Ateneo – Francioso, Potenza ? Martedì 21 ottobre 2025 ? ore 16:30 Si terrà presso la Biblioteca del Polo Umanistico – sede del Francioso (P - facebook.com Vai su Facebook
Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Aragon! Battuto Razgatlioglu e guanto di sfida lanciato per gara-1 - - X Vai su X