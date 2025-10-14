Ad 81 anni dalla Liberazione Il giorno del ricordo a Gambettola

Domani, giornata di memoria e commemorazione con associazione Senio River e le scuole di Gambettola. Si celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista. Il fronte di guerra investì infatti pesantemente Gambettola, così come tutte le località poste a ridosso della Linea Gotica, nell’autunno del 1944; nell’arco di qualche settimana gli scontri e i ripetuti bombardamenti distrussero gran parte dell’abitato e provocarono numerosi lutti nella popolazione, tanto che intere famiglie furono decimate. Finalmente, la mattina del 15 ottobre, la cittadina, ridotta praticamente ad un cumulo di macerie, fu liberata dalle truppe neozelandesi facenti parte dell’VIII armata britannica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

