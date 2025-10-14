Acquisto online mai recapitato dall' indagine scoperte molteplici irregolarità
Da una semplice segnalazione pervenuta al comando di Polizia locale della Federazione, gli agenti del comandante Antonio Paolocci hanno sviluppato una importante indagine che ha ottenuto risvolti investigativi di tutto rispetto. Un'attività di commercio elettronico con sede dichiarata a Santa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Acquisto online mai recapitato, dall'indagine scoperte molteplici irregolarità - Gli agenti della polizia locale della Federazione hanno identificato un 40enne commerciante di Santa Giustina in Colle che aveva delegato a terzi l'utilizzo del negozio elettronico. padovaoggi.it scrive
