Acquisti in rete | manutenzione straordinaria dal 17 al 20 ottobre

Con un avviso pubblicato sul proprio portale, Acquisti in rete informa gli utenti che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria, la piattaforma potrebbe risultare non disponibile dalle ore 19.00 di venerdì 17 ottobre fino alle ore 08.00 di lunedì 20 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Acquisti in Rete PA, doppio intervento di manutenzione tra il 13 e il 20 ottobre: possibili rallentamenti e sospensioni dei servizi - X Vai su X

In attesa dell'aggiornamento di venerdì prossimo, consulta #LaBorsadellaSpesa della settimana, il servizio di #BMTI insieme a Italmercati - Rete D'imprese che ti aiuta a fare acquisti consapevoli di prodotti stagionali Seguici sui social Borsa della Spesa - facebook.com Vai su Facebook

Il 30 settembre manutenzione straordinaria su Acquisti in Rete, attenzione alle schede ANAC in bozza - Con un messaggio pubblicato oggi, 29 settembre 2025, il portale Acquisti in Rete PA ricorda l’intervento di manutenzione straordinaria ... Si legge su orizzontescuola.it

Acquisti in Rete PA, doppio intervento di manutenzione tra il 13 e il 20 ottobre: possibili rallentamenti e sospensioni dei servizi - La piattaforma Acquisti in Rete PA sarà interessata da due interventi tecnici programmati nelle prossime settimane. Secondo orizzontescuola.it