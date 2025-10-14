Acquista il biglietto della Lotteria Italia partecipa all' estrazione giornaliera e vince | la bella notizia da ' Affari Tuoi'

Forlimpopoli baciata dalla dea bendata. Durante la puntata di lunedì sera della trasmissione televisiva “Affari Tuoi” su Rai Uno, è stata annunciata una vincita di 10 mila euro alla Lotteria Italia. Il tagliando vincente è la serie E016720. Il conduttore della trasmissione, Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lotteria Italia 2025: ecco i premi giornalieri assegnati nel programma 'Affari tuoi' - L'Agenzia dogane e monopoli pubblica l’elenco dei biglietti vincenti dal 28 settembre al 10 ottobre. Da gioconews.it

Biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025: primo premio in provincia di Lodi - Roma, 6 gennaio 2025 – La Dea Bendata bacia la Lombardia per il secondo anno consecutivo (l’anno scorso il jackpot milionario è andato a Milano): quest’anno il primo premio della Lotteria Italia, ... Come scrive quotidiano.net

BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2025/ Codici, serie e numeri: 50 premi da 50mila euro - Lotteria Italia 2025, l'elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria: 50 premi da 50mila euro, dove sono stati acquistati i tagliandi fortunati Non è l’ultima categoria della Lotteria ... ilsussidiario.net scrive