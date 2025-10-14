Acireale celebra l' architetto Vito Messina | in programma due mostre
Vito Messina, architetto acese tra i più celebri, verrà ricordato attraverso una manifestazione promossa dall’associazione “Ingegneriarchitettiacesi” con il supporto dell’Amministrazione comunale e in sinergia con l’Ordine degli Architetti di Catania, la sua Fondazione e la sezione regionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
Ieri si è celebrata in tutto il mondo la Giornata mondiale della Salute mentale, istituita nel 1992 e riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ad Acireale è stata allestita un’iniziativa promossa dall’Azienda sanitaria provinciale in collaborazi - facebook.com Vai su Facebook
Il silenzio che parla a Dio: la Diocesi di Acireale celebra il Giubileo degli adoratori eucaristici ________ @umbertotriolo @gruppormb - X Vai su X