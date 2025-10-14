Acireale celebra l' architetto Vito Messina | in programma due mostre

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vito Messina, architetto acese tra i più celebri, verrà ricordato attraverso una manifestazione promossa dall’associazione “Ingegneriarchitettiacesi” con il supporto dell’Amministrazione comunale e in sinergia con l’Ordine degli Architetti di Catania, la sua Fondazione e la sezione regionale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

