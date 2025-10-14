Aci Napoli | premio Mondoauto in ricordo di Mimmo Ferrara cofondatore della rivista
L’Automobile Club Napoli ha istituito il premio “Mondoauto”, nell’ambito della nona edizione del Premio Giornalistico Nazionale “Mimmo Ferrara”, come segno di gratitudine e stima verso il giornalista Mimmo Ferrara, cofondatore – insieme all’attuale direttore responsabile Antonio Coppola – della rivista Mondoauto, organo ufficiale d’informazione dell’Ente inviato ai 20 mila soci partenopei e, attraverso i 98 Automobile club territoriali, a oltre un milione di Soci Aci in tutta Italia. Il riconoscimento, promosso da Aci Napoli, intende rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita di una pubblicazione che da oltre quarant’anni diffonde la cultura della mobilità responsabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
