Acf Arezzo | battuta di arresto per la primavera Vittoria per le under 15 e under 17
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Prima battuta d’arresto per le cittine amaranto. La trasferta a Milano interrompe la serie di risultati positivi per la squadra di Mister Merola, costretta ad arrendersi al Milan. L’ACF Arezzo parte con intensità, cercando di sfondare sulle fasce con Tulimieri e Hervieux. Al 13’ è però il Milan a rendersi pericoloso con l’ex di giornata Taddei che dopo aver superato due avversarie calcia verso la porta: Cardarelli è attenta e respinge con i pugni. Le amaranto provano a rispondere in ripartenza, ma non riescono a concludere verso lo specchio. Nella ripresa sono le padrone di casa a prendere il controllo del gioco, spingendo con continuità alla ricerca del gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it
