Acerra ricorda le vittime dell’Heysel Conte ospite a sorpresa | La violenza non deve vincere mai
Antonio Conte è arrivato a sorpresa ad Acerra per l’ intitolazione di alcuni locali del Centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, il medico toscano tra le 39 vittime della tragedia dello stadio Heysel del 1985. L’evento, promosso dalla Caritas diocesana con l’Associazione Familiari delle Vittime e la campagna “ Io ti rispetto ”, ha richiamato istituzioni, mondo dello sport e tanti ragazzi del territorio. “ La violenza non deve vincere mai, né allo stadio né per strada. Dobbiamo essere intransigenti e cercare sempre una via diversa”, ha detto il tecnico del Napoli nel suo intervento, ricordando anche l’infanzia “in oratorio”, tra campi polverosi e impegno da chierichetto: “I miei genitori mi hanno insegnato a superare le difficoltà con la fede”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
