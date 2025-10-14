Accusata di maltrattamenti si presenta di nuovo dall' ex compagno | scatta l' allarme del braccialetto elettronico

E' stata arrestata di nuovo, a pochi giorni dal primo provvedimento, anche questa volta per aver violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa. L'arresto in flagranza è scattato per una donna di Aprilia di 36 anni.I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it