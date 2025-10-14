Accordo tra la Regione e il commissario per la depurazione | Tempi più celeri per le autorizzazioni
Siglato oggi a Palermo un protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, e l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. Obiettivo dell’accordo è quello di dimezzare i termini previsti per il rilascio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
