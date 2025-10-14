Accordo Multiversity-Google | 50mila licenze AI per studenti universitari

Un’alleanza concreta porta l’Intelligenza Artificiale al centro della formazione universitaria: Multiversity e Google uniscono le forze per offrire percorsi certificati a migliaia di studenti. L’iniziativa coinvolge Università Pegaso, Università Mercatorum e Università San Raffaele Roma, con accesso senza costi a corsi mirati e spendibili anche nel mondo del lavoro. Un accordo pensato per competenze reali . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

