Un’alleanza concreta porta l’Intelligenza Artificiale al centro della formazione universitaria: Multiversity e Google uniscono le forze per offrire percorsi certificati a migliaia di studenti. L’iniziativa coinvolge Università Pegaso, Università Mercatorum e Università San Raffaele Roma, con accesso senza costi a corsi mirati e spendibili anche nel mondo del lavoro. Un accordo pensato per competenze reali . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Accordo Multiversity-Google: 50mila licenze AI per studenti universitari