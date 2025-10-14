Accoltellamento davanti a un bar il soccorritore racconta | Uscivo dal lavoro ho tamponato subito le ferite
Treviglio. Non sarebbe in pericolo di vita l’uomo di 44 anni accoltellato lunedì sera a Treviglio davanti a un bar gestito da cittadini cinesi, all’angolo tra via Crippa e via XX Settembre. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20.20 e, secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita alla gola con un fendente. Le indagini dei carabinieri e del Norm sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. A lanciare l’allarme è stato Marco Pezzotta, operatore della Croce Rossa, che proprio dalla sede della Cri di via Abate Crippa – a una cinquantina di metri dal bar – si stava apprestando a rincasare in sella alla sua moto dopo il turno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
