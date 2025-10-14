Accoltella un uomo in un bar di Treviglio arrestato ventisettenne | aveva con sé 52 grammi di hashish
Treviglio. È stato arrestato nella notte, B.H., il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto lunedì sera davanti a un bar gestito da cittadini cinesi, all’angolo tra via Crippa e via XX Settembre. Si tratta di un 27enne egiziano disoccupato, irregolare e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I carabinieri lo hanno intercettato in centro poche ore dopo l’aggressione in viale Piave, nella zona sud della città: aveva con sé. L’uomo, connazionale della vittima, è accusato di tentato omicidio. Non sarebbe invece in pericolo di vita O.E.M.E.H., il 44enne egiziano, residente a Treviglio, muratore, anch’egli c on precedenti di polizia, colpito alla gola con un fendente, al culmine di una violenta lite, intorno alle 20. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
