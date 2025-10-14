Treviglio. È stato arrestato nella notte, B.H., il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto lunedì sera davanti a un bar gestito da cittadini cinesi, all’angolo tra via Crippa e via XX Settembre. Si tratta di un 27enne egiziano disoccupato, irregolare e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo, connazionale della vittima, è ora accusato di tentato omicidio. Il giovane si è dato alla fuga poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine fino a quando una pattuglia del Commissariato di Treviglio, nell’ambito delle ricerche condotte da tutte le forze di polizia del territorio, lo ha intercettato in viale Piave, nella zona sud della città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Accoltella un uomo in un bar, arrestato ventisettenne: aveva con sé 52 grammi di hashish