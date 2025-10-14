Accoltella la ex nel siracusano arrestato La donna lotta tra la vita e la morte

AGI - Ha accoltellato l'ex compagna di 33 anni poco dopo che la vittima era uscita dal suo luogo di lavoro, una casa di cura a Canicattini Bagni, nel Siracusano: lei è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato il presunto aggressore, un 34enne di Avola, che si sarebbe recato nel Comune montano per aggredire la donna. L'uomo, che nel frattempo, era scappato, è stato poi arrestato per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei militari e dei magistrati della Procura di Siracusa che si sono serviti anche delle immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza della zona, l'aggressione è avvenuta intorno alle 14 quando la donna stava per salire in auto e tornare a casa. 🔗 Leggi su Agi.it

