Accoltella la ex nel siracusano arrestato La donna lotta tra la vita e la morte

AGI - Ha accoltellato l'ex compagna di 33 anni poco dopo che la vittima era uscita dal suo luogo di lavoro, una casa di cura a Canicattini Bagni, nel Siracusano: lei è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato il presunto aggressore, un 34enne di Avola, che si sarebbe recato nel Comune montano per aggredire la donna. L'uomo, che nel frattempo, era scappato, è stato poi arrestato per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei militari e dei magistrati della Procura di Siracusa che si sono serviti anche delle immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza della zona, l'aggressione è avvenuta intorno alle 14 quando la donna stava per salire in auto e tornare a casa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Accoltella la ex nel siracusano, arrestato. La donna lotta tra la vita e la morte

Contenuti che potrebbero interessarti

È gravissima la donna di 33 anni accoltellata nel #Siracusano: l’aggressione all’uscita dalla casa di cura in cui lavora. Dopo una breve fuga, i Carabinieri hanno arrestato l’ex fidanzato. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X

Una donna di 33 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno 34enne a Canicattini Bagni nel Siracusano. Trasportata in ospedale in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook

Accoltella la ex nel siracusano, arrestato. La donna lotta tra la vita e la morte - Ha accoltellato l'ex compagna di 33 anni poco dopo che la vittima era uscita dal suo luogo di lavoro, una casa di cura a Canicattini Bagni, nel Siracusano: lei è in fin di vita. Si legge su msn.com

Aspetta la ex fuori dal lavoro e l’accoltella, è gravissima: arrestato l’uomo nel Siracusano - A Canicattini Bagni nel Siracusano una 33enne è stata accoltellata dall'ex fidanzato, un uomo di 34 anni di Avola ... Da fanpage.it

Dramma a Siracusa, ex compagna accoltellata fuori dal lavoro: arrestato 34enne - Donna accoltellata dall’ex compagno a Canicattini Bagni: ricoverata in condizioni critiche, lui arrestato per tentato omicidio. Segnala notizie.it