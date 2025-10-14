Accoltella il padre nella notte | 24enne arrestato per tentato omicidio a Grignasco

Tragedia sfiorata a Grignasco, dove un giovane di 24 anni ha accoltellato il padre nella notte, ferendolo gravemente.É successo nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre: il 24enne è stato fermato dai carabinieri poche ore dopo l'aggressione e arrestato per tentato omicidio.Il tentato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Bologna, accoltella il padre: arrestato un diciottenne Vai su X

Un 18enne ha accoltellato il padre nella loro casa a Borgo Panigale. L’uomo è ricoverato al Maggiore, mentre il ragazzo è stato arrestato. - facebook.com Vai su Facebook

Genitori accoltellati nella notte: sul telefono del 14enne arrestato i dettagli del piano - Con due coltelli da cucina ha sorpreso nel sonno padre e madre, che sono riusciti a salvarsi ... Lo riporta msn.com

Giovane accoltellato nel cosentino, arrestati padre e figlio - Due persone, padre e figlio, sono state arrestate dai carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Corigliano- Come scrive ansa.it