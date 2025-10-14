accoglienza familiare un film che fa discutere

Il tema dell’ accoglienza familiare dei minori è al centro di un’iniziativa che si terrà sabato prossimo alle ore 9 nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana, dove verrà proiettato ‘Il mio compleanno’ di Christian Filippi. L’appuntamento è inserito nell’ambito della rassegna ‘Siamo storie – Incontri e racconti sull’accoglienza familiare’, promossa dal Centro per le Famiglie del Comune di Cesena, in collaborazione con l’équipe Affido dell’Unione dei Comuni Valle Savio e le associazioni del territorio. Il film racconta la storia di Riccardino, un ragazzo che vive in una casa famiglia e che, alla vigilia dei suoi diciotto anni, decide di scappare per cercare di ricongiungersi con la madre che non vede da quattro anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

