Accensione riscaldamento Roma 2025 | date orari e regole

Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi delle temperature, a Roma torna l’attenzione sulle regole per l’accensione del riscaldamento domestico nel 2025. Anche quest’anno le norme seguono quanto stabilito dal Dpr n. 74 del 2013, che suddivide l’Italia in sei zone climatiche e stabilisce per ciascuna periodi precisi di utilizzo dei termosifoni. Quando si accendono i termosifoni a Roma. Roma rientra nella Zona Climatica D, e per la stagione termica 20252026 i termosifoni potranno essere accesi a partire dal 1° novembre 2025. Il periodo di utilizzo durerà fino al 15 aprile 2026, con un massimo di 12 ore di accensione al giorno. 🔗 Leggi su Funweek.it

