Convivialità, inclusione e buona cucina hanno caratterizzato la serata che si è tenuta all'Accademia delle Abilità, alla presenza di Massimiliano Maselli (Assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) e Andrea Pontarelli (Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di Roma). I ragazzi con fragilità, che attraverso l'Accademia si stanno formando sulla ristorazione tra servizio in sala e lavoro ai fornelli, hanno preparato una cena offerta agli ospiti con una ricca e ricercata varietà di piatti, allietando i numerosi ospiti. Prima della cena, Silvia De Mari dell'Associazione Stella Selene ETS, motore dell'iniziativa insieme ad altre associazioni quali A. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Accademia delle abilità, i ragazzi protagonisti per una cucina di qualità inclusiva