accadde oggi come si tolse la vita erwin rommel

Il 14 ottobre 1944: un suicidio imposto. Il 14 ottobre 1944, in una Germania ormai prossima al crollo, il feldmaresciallo Erwin Rommel, tra i più noti comandanti dell’esercito tedesco, si tolse la vita. Due ufficiali giunsero alla sua abitazione di Herrlingen per ordine diretto di Hitler. Gli consegnarono una capsula di cianuro e gli esposero un ultimatum: morire in silenzio o affrontare un processo per tradimento che avrebbe coinvolto anche la sua famiglia. Rommel scelse la prima opzione. Poco dopo, all’interno di un’automobile che lo stava conducendo verso Ulm, ingerì il veleno. La decisione del regime nazista maturò in seguito all’attentato del 20 luglio 1944 contro Hitler, organizzato da un gruppo di ufficiali della Wehrmacht guidati da Claus von Stauffenberg. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

