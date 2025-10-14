Abusivismo edilizio | sigilli alla academy Ciro Immobile

Carabinieri e polizia municipale, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, stanno procedendo al sequestro dell'intera struttura sportiva denominata “Immobile Academy - Centro Sportivo Parlati" di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

operatori della Polizia Locale dell’Ufficio Edilizia sono intervenuti nell’area procedendo al suo sequestro per contrastare l’illecita attività di abusivismo edilizio perpetrata dal proprietario, che aveva trasformato, senza alcun titolo autorizzativo, una zona rurale a - facebook.com Vai su Facebook

Abusi Edilizi: al via la nuova procedura di segnalazione per Comuni e Prefetture È entrata in vigore a ottobre la modalità standardizzata a livello nazionale che rappresenta il primo passo verso la Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio https://gdc.a - X Vai su X

Controlli contro abusi edilizi, sigilli a 2 immobili a Capalbio - Controlli contro l'abusivismo edilizio in provincia di Grosseto: 242 gli accertamenti svolti dai carabinieri forestale da gennaio, 20 le violazioni rilevate, contestate sanzioni per 24. Lo riporta ansa.it