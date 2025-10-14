Abusivismo edilizio | sigilli alla academy Ciro Immobile

Carabinieri e polizia municipale, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, stanno procedendo al sequestro dell'intera struttura sportiva denominata “Immobile Academy - Centro Sportivo Parlati" di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Abusivismo edilizio: sigilli alla academy Ciro Immobile - Sei i soggetti, indiziati, in concorso tra loro, dei reati di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area soggetta vincoli ambientali e di gestione illecita di ... Riporta napolitoday.it

abusivismo edilizio sigilli academyAbusi edilizi, sequestrata la “Immobile Academy" - Abusivismo edilizio: sigilli alla scuola calcio inaugurata alcuni mesi fa dal calciatore Ciro Immobile in provincia di Napoli. Riporta ilroma.net

