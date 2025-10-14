Abusivismo edilizio sequestra la scuola calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco

Teleclubitalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigilli alla scuola calcio del calciatore Ciro Immobile, la “Immobile Accademie – Centro Sportivo Parlati”, inaugurata pochi mesi fa a Torre del Greco. In queste ore Carabinieri e Polizia Municipale stanno procedendo con il sequestro della struttura sportiva, come disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Abusivismo edilizio, sequestra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

abusivismo edilizio sequestra la scuola calcio di ciro immobile a torre del greco

© Teleclubitalia.it - Abusivismo edilizio, sequestra la scuola calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco

Leggi anche questi approfondimenti

abusivismo edilizio sequestra scuolaSequestrata la scuola calcio di Ciro Immobile per abusivismo edilizio - Abusivismo edilizio: sigilli alla scuola calcio inaugurata alcuni mesi fa dal calciatore Ciro Immobile in provincia di Napoli. Segnala adnkronos.com

abusivismo edilizio sequestra scuolaAbusivismo edilizio, sequestrata la Ciro Immobile Academy a Torre del Greco - Abusivismo edilizio: sigilli alla scuola calcio inaugurata alcuni mesi fa dal calciatore Ciro Immobile in provincia di Napoli. Scrive napoli.repubblica.it

abusivismo edilizio sequestra scuolaAccuse di abusi edilizi e smaltimento illecito: sequestrata la scuola calcio di Immobile - La scuola calcio dell'attaccante del Bologna a Torre del Greco, secondo quanto riportato da gazzetta. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Abusivismo Edilizio Sequestra Scuola