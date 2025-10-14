Abusivismo edilizio sequestra la scuola calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco
Sigilli alla scuola calcio del calciatore Ciro Immobile, la “Immobile Accademie – Centro Sportivo Parlati”, inaugurata pochi mesi fa a Torre del Greco. In queste ore Carabinieri e Polizia Municipale stanno procedendo con il sequestro della struttura sportiva, come disposto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Abusivismo edilizio, sequestra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sigilli alla scuola calcio inaugurata alcuni mesi fa Ciro Immobile a Torre del Greco. L'accusa è di abusivismo edilizio ? - facebook.com Vai su Facebook
Abusi Edilizi: al via la nuova procedura di segnalazione per Comuni e Prefetture È entrata in vigore a ottobre la modalità standardizzata a livello nazionale che rappresenta il primo passo verso la Banca Dati Nazionale sull’Abusivismo Edilizio https://gdc.a - X Vai su X
Sequestrata la scuola calcio di Ciro Immobile per abusivismo edilizio - Abusivismo edilizio: sigilli alla scuola calcio inaugurata alcuni mesi fa dal calciatore Ciro Immobile in provincia di Napoli. Segnala adnkronos.com
Abusivismo edilizio, sequestrata la Ciro Immobile Academy a Torre del Greco - Abusivismo edilizio: sigilli alla scuola calcio inaugurata alcuni mesi fa dal calciatore Ciro Immobile in provincia di Napoli. Scrive napoli.repubblica.it
Accuse di abusi edilizi e smaltimento illecito: sequestrata la scuola calcio di Immobile - La scuola calcio dell'attaccante del Bologna a Torre del Greco, secondo quanto riportato da gazzetta. Secondo tuttomercatoweb.com