Abusi sessuali su una bimba di 6 anni arrestato 49enne a Partinico | picchiato dai parenti della vittima
Un 49enne è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo) con l'accusa di aver abusato sessualmente di una bimba di 6 anni. A scoprirlo sarebbero stati alcuni parenti della piccola. Nei giorni scorsi gli agenti sono intervenuti perché i familiari della bambina avrebbero picchiato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Don Samuele Marelli verso il processo: accuse di abusi sessuali su quattro minori. Rinvio a giudizio richiesto per l' ex responsabile dei centri parrocchiali di Seregno (MB), accusato di violenza sessuale e atti sessuali con minori. - facebook.com Vai su Facebook
Vaticano, al via il processo a padre Rupnik per abusi sessuali: tra i giudici anche delle donne - X Vai su X
Abusi sessuali su una bimba di 6 anni, arrestato 49enne a Partinico: picchiato dai parenti della vittima - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico, in provincia di Palermo, con l'accusa di aver perpetrato abusi sessuali su una bimba di 6 anni. Riporta fanpage.it
Abusi sessuali su una bimba, 49enne arrestato nel Palermitano - n uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo) per presunti abusi sessuali su una bimba di 6 anni. Scrive msn.com
Abusi sessuali su una bimba, arrestato 49enne a Partinico (PA) - Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo) per presunti abusi sessuali su una bimba di 6 anni. Secondo ilsicilia.it