Abusi sessuali su una bimba di 6 anni arrestato 49enne a Partinico | picchiato dai parenti della vittima

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 49enne è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo) con l'accusa di aver abusato sessualmente di una bimba di 6 anni. A scoprirlo sarebbero stati alcuni parenti della piccola. Nei giorni scorsi gli agenti sono intervenuti perché i familiari della bambina avrebbero picchiato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

