Abusi edilizi sequestrata la Ciro Immobile Academy
Il Centro sportivo Parlati dove ha sede la Immobile Academy è stato sequestrato dalla procura di Torre Annunziata. L’impianto in cui si allena la scuola calcio dell’attaccante del Bologna Ciro Immobile, a Torre del Greco, è finito al centro di un’inchiesta per presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Come rivelato da Gazzetta.it, gli indagati sono sei tra cui alcuni familiari del calciatore, ma non il bomber che dà il nome alla struttura. L’accusa per i sei è di presunti reati di edificazione abusiva e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Immobile Academy sequestrata: problemi per il Sorrento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Abusi edilizi a Torre del Greco: sequestrata la Ciro Immobile Academy - X Vai su X
Mobilità sostenibile al posto degli abusi edilizi - facebook.com Vai su Facebook
Abusi edilizi, sequestrata la Ciro Immobile Academy - Sei sotto indagine per abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti. Secondo lettera43.it
Accuse di abusi edilizi e smaltimento illecito: sequestrata la scuola calcio di Immobile - La scuola calcio dell'attaccante del Bologna a Torre del Greco, secondo quanto riportato da gazzetta. Segnala tuttomercatoweb.com
Immobile, sequestrata scuola calcio: accuse abusi edilizi e smaltimento illecito - it la scuola calcio dell'attaccante del Bologna a Torre del Greco è stata ... Come scrive firenzeviola.it