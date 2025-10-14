Il Centro sportivo Parlati dove ha sede la Immobile Academy è stato sequestrato dalla procura di Torre Annunziata. L’impianto in cui si allena la scuola calcio dell’attaccante del Bologna Ciro Immobile, a Torre del Greco, è finito al centro di un’inchiesta per presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Come rivelato da Gazzetta.it, gli indagati sono sei tra cui alcuni familiari del calciatore, ma non il bomber che dà il nome alla struttura. L’accusa per i sei è di presunti reati di edificazione abusiva e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Immobile Academy sequestrata: problemi per il Sorrento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Abusi edilizi, sequestrata la Ciro Immobile Academy