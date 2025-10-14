Abusata dall' amico di famiglia si confida con l' amichetta del cuore | Toccata tra le gambe su seno e sedere

Viterbotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Piangendo e sotto shock, mi ha raccontato di essere stata abusata dall'amico di famiglia: ha provato a tapparle la bocca, le ha messo le mani sul seno e sul sedere e un piede in mezzo alle gambe". L'amica del cuore della ragazzina molestata ha testimoniato nel processo a un 66enne, originario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

abusata dall amico famigliaTredicenne violentata in casa da un amico di famiglia, arrestato 48enne a Prato: la minore abusata per mesi - L’uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Abusata Dall Amico Famiglia