Abusata dall' amico di famiglia si confida con l' amichetta del cuore | Toccata tra le gambe su seno e sedere
"Piangendo e sotto shock, mi ha raccontato di essere stata abusata dall'amico di famiglia: ha provato a tapparle la bocca, le ha messo le mani sul seno e sul sedere e un piede in mezzo alle gambe". L'amica del cuore della ragazzina molestata ha testimoniato nel processo a un 66enne, originario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
