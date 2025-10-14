Abbiamo riempito tutto di gas Le frasi shock prima dell’esplosione che ha ucciso tre carabinieri

Proseguono le indagini sull’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, in cui hanno perso la vita tre carabinieri durante un’operazione di sgombero. A emergere sono nuovi particolari sulla famiglia Ramponi, protagonista della tragedia. I tre fratelli che abitavano la casa distrutta erano da anni coinvolti in una lunga disputa legale per via di un pignoramento che aveva già colpito la loro azienda agricola. Secondo un video girato nel novembre 2024 e diffuso dal Corriere della Sera, già allora i fratelli avevano minacciato di far esplodere la proprietà. Nel filmato si vede Maria Luisa Ramponi, la sorella più giovane, parlare apertamente del clima di disperazione che si respirava all’interno della famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Abbiamo riempito tutto di gas”. Le frasi shock prima dell’esplosione che ha ucciso tre carabinieri

