abbiamo perso laura lutto cittadino a ponsacco

14 ottobre 2025

Ponsacco (Pisa), 14 ottobre 2025 – Non ce l’ha fatta. La sua corsa contro il tempo per bloccare la malattia si è interrotta ieri. Laura Frangioni, 53 anni, di Ponsacco è morta per quel tumore che per quattro volte si era ripresentato, l’ultimo annidato nei suoi polmoni. Un tumore che non smetteva di avanzare nonostante tutte le cure convenzionali disponibili. Era seguita dall’Azienda ospedaliera universitaria pisana, nel reparto di oncologia diretto dal dottor Gianluca Masi. Ma Laura non si era arresa, mai. Il suo obiettivo era quello di ricorrere a un farmaco prodotto in America che in Italia ancora non si trova poiché è in attesa del via libera dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco). 🔗 Leggi su Lanazione.it

