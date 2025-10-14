Abbiamo dominato | l’Italia vince e Gattuso si gode la prestazione da leader di Di Lorenzo

Prestazione da riferimento per Giovanni Di Lorenzo, autore di una gara ordinata e di qualità con l’Italia. Con 78 tocchi e un 91% di precisione nei passaggi, il capitano del Napoli ha gestito i tempi con sicurezza, vincendo duelli importanti e mantenendo equilibrio difensivo. La sua heatmap contro Israele mostra una presenza costante sulla corsia destra, dove ha alternato copertura e spinta. Errore che ha portato a un tiro a parte, la prova resta da 7 pieno. Una valutazione che fotografa bene il suo stato di forma: affidabile, concentrato e sempre dentro la partita. Gattuso ritrova così in Nazionale lo stesso leader che guida il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

