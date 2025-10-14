Abbattuto ponte dell' autostrada | verrà sostituito a tempo di record
Non era più sicuro, logorato dagli agenti atmosferici e dall'inesorabile trascorrere degli anni. Dopo tanti lavori collaterali, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre sono cominciati i lavori per il completo rifacimento del ponte dell'autostrada A13 che scorre sul territorio di Noventa Padovana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL PONTE DEI MARCHI. Importante comunicazione ai cittadini. In occasione dei lavori di abbattimento del ponte dei Marchi , si informa che l'area è inibita al transito per motivi di sicurezza. Si prega i cittadini a NON transitare ( n - facebook.com Vai su Facebook