Abbattuto ponte dell' autostrada | verrà sostituito a tempo di record

Non era più sicuro, logorato dagli agenti atmosferici e dall'inesorabile trascorrere degli anni. Dopo tanti lavori collaterali, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre sono cominciati i lavori per il completo rifacimento del ponte dell'autostrada A13 che scorre sul territorio di Noventa Padovana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it