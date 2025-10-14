Abbandonavano rifiuti di ogni tipo e gli davano fuoco | sei indagati

La guardia costiera, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha notificato l’avviso di garanzia a sei persone coinvolte in presunti illeciti ambientali nel territorio licatese. Dossier. Sono 518 "bombe ecologiche": dove si trovano le discariche siciliane dismesse e non ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Molfetta, abbandonavano rifiuti edili su terreni privati: sequestrata un'azienda del valore di 100mila euro VIDEO - X Vai su X

La notizia è propizia per far conoscere, a chi purtroppo si rende protagonista di una gestione illecita di rifiuti, della recente riforma introdotta dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116. Modificando alcuni articoli del d.lgs.152/06, la nuova riforma INASPRISCE L - facebook.com Vai su Facebook

"Rifiuti e abbandoni? Non è solo inciviltà, servizi insufficienti" - L’ex vicesindaco Silenzi (Pd) contro le politiche di Ciarapica: "Con lui differenziata in calo, più Tari e isole mai realizzate" ... Riporta msn.com

Rifiuti tessili, ogni anno milioni di vestiti finiscono nell’indifferenziato: una risorsa sprecata per l’economia - Secondo il nuovo osservatorio Ipsos per Erion Textiles, 2 italiani su 3 si disfano di vecchi capi ogni anno, ma spesso non in modo corretto. Si legge su corriere.it