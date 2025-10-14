Multa e patente sospesa per due mesi. A Stroncone, i carabinieri forestali hanno dato seguito alle nuove disposizioni entrate in vigore all’inizio del mese, il 3 ottobre, che hanno inasprito le pene per chi abbandona rifiuti, stabilite dalla legge 152 del 2006. I militari hanno individuato, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, un uomo e una donna, a cui viene contestato di aver abbandonato dei rifiuti lungo una strada di campagna, in prossimità di un bosco. Nell’area, l’impianto di sorveglianza era stato installato proprio perché, già in passato, la zona era stata trasformata in una sorta di discarica abusiva a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandona i rifiuti, gli tolgono la patente