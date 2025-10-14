Abbandona i rifiuti gli tolgono la patente
Multa e patente sospesa per due mesi. A Stroncone, i carabinieri forestali hanno dato seguito alle nuove disposizioni entrate in vigore all’inizio del mese, il 3 ottobre, che hanno inasprito le pene per chi abbandona rifiuti, stabilite dalla legge 152 del 2006. I militari hanno individuato, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, un uomo e una donna, a cui viene contestato di aver abbandonato dei rifiuti lungo una strada di campagna, in prossimità di un bosco. Nell’area, l’impianto di sorveglianza era stato installato proprio perché, già in passato, la zona era stata trasformata in una sorta di discarica abusiva a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
#Segniedisegni Consigli utili a chi abbandona i rifiuti pesanti in strada. - facebook.com Vai su Facebook
Abbandona rifiuti a Montichiari, il sindaco gli lancia l’ultimatum - X Vai su X
Abbandona i rifiuti, gli tolgono la patente - A Stroncone, i carabinieri forestali hanno dato seguito alle nuove disposizioni ... lanazione.it scrive
Abbandonano rifiuti in campagna: multa da 4.500 euro e patente sospesa per due trasgressori - Protagonisti dell’episodio, un uomo e una donna, sanzionati dai carabinieri forestali del nucleo di Stroncone nell’ambito della prima applicazione della nuova legge 147/2025, che irrigidisce le pene p ... Segnala corrieredellumbria.it
Scaricano rifiuti in un’area boschiva: multe per oltre 4 mila euro e patente sospesa - Scaricano rifiuti in un’area boschiva di Stroncone, ma vengono inchiodati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Come scrive umbria24.it