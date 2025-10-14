A4 chiuse le uscite di Seriate e Dalmine nella notte tra il 16 e il 17 ottobre

Lavori di manutenzione sulle barriere antirumore: disagi e percorsi alternativi per chi proviene da Milano.

