A4 chiuse le uscite di Seriate e Dalmine nella notte tra il 16 e il 17 ottobre

Ecodibergamo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CANTIERE. Lavori di manutenzione sulle barriere antirumore: disagi e percorsi alternativi per chi proviene da Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

