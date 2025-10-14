A Villafranca di Verona il Festival d’Autunno - Zuccaland
Villafranca di Verona ospita un’autentica festa dei sensi con la terza edizione del Festival d’Autunno – Zuccaland, in programma il 24, 25 e 26 ottobre, e poi il 31 ottobre, 1 e 2 novembre. L’evento, a ingresso libero e gratuito, animerà il suggestivo Castello Scaligero, che per l’occasione si. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
153° Anniversario di costituzione delle Truppe Alpine. Villafranca di Verona. Visita il nostro sito, https://www.anaverona.it/, a breve tutte le immagini della tre giorni di festeggiamenti. - facebook.com Vai su Facebook
Alpini, tre giorni di festa e castello tricolore a Villafranca per l’anniversario - Alpini al castello di Villafranca per il 153esimo anniversario della fondazione: tre giorni di eventi, incontri e celebrazioni. Lo riporta veronaoggi.it
Ac Verona, la corsa 1000 Miglia passa da Villafranca - La corsa 1000 Miglia farà tappa a Villafranca di Verona sabato 15 giugno 2024, nell'ultima tappa del percorso da San Lazzaro di Savena a Brescia. Da ansa.it