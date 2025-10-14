A Villafranca di Verona il Festival d’Autunno - Zuccaland

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villafranca di Verona ospita un’autentica festa dei sensi con la terza edizione del Festival d’AutunnoZuccaland, in programma il 24, 25 e 26 ottobre, e poi il 31 ottobre, 1 e 2 novembre. L’evento, a ingresso libero e gratuito, animerà il suggestivo Castello Scaligero, che per l’occasione si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

villafranca verona festival d8217autunnoAlpini, tre giorni di festa e castello tricolore a Villafranca per l’anniversario - Alpini al castello di Villafranca per il 153esimo anniversario della fondazione: tre giorni di eventi, incontri e celebrazioni. Lo riporta veronaoggi.it

Ac Verona, la corsa 1000 Miglia passa da Villafranca - La corsa 1000 Miglia farà tappa a Villafranca di Verona sabato 15 giugno 2024, nell'ultima tappa del percorso da San Lazzaro di Savena a Brescia. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Villafranca Verona Festival D8217autunno