A Villa Imbonati arriva la terza edizione del Festival CoVegan
Il CoVegan, Festival della cultura vegana di Como, arriva con la sua terza edizione il 17,18 e 19 ottobre 2025 ancora una volta nella splendida Villa Imbonati a San Fermo Della Battaglia. Ad organizzare è l'associazione culturale che porta lo stesso nome del festival, ovverosia “CoVegan” la cui. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondisci con queste news
A San Fermo della Battaglia, esperti, studenti e testimoni si confrontano sul cyberbullismo. Ospite la Fondazione Carolina: dal dolore alla rinascita civile. #giovani #pericoli #rete #legge #chiamata #carolina #villaimbonati #incontro #educare #prevenire #ricost - facebook.com Vai su Facebook