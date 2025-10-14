A Villa Imbonati arriva la terza edizione del Festival CoVegan

Il CoVegan, Festival della cultura vegana di Como, arriva con la sua terza edizione il 17,18 e 19 ottobre 2025 ancora una volta nella splendida Villa Imbonati a San Fermo Della Battaglia. Ad organizzare è l'associazione culturale che porta lo stesso nome del festival, ovverosia “CoVegan” la cui. 🔗 Leggi su Quicomo.it

