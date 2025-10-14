A Udine scontri tra polizia e manifestanti Pro-Pal Fischi all' inno israeliano prima della partita

14 ott 2025

Tensione intorno a Piazza Primo Maggio dove un gruppo di manifestanti ha cercato di sfondare il primo cordone di sicurezza. C'è stato un fitto lancio di oggetti ai quali la polizia ha risposto azionando gli idranti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

