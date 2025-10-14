A Triggiano e Bari l' anteprima nazionale del Teatro delle Bambole L' ora del meriggio dedicato a Pasolini

Un atto di poesia, di corpo e di coscienza. A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il Teatro delle Bambole dedica al poeta e regista friulano «L’Ora del Meriggio», un nuovo lavoro scritto e diretto da Andrea Cramarossa, che sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 17 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

A Triggiano, in provincia di Bari, i Carabinieri hanno arrestato tre persone e sequestrato oltre 15 kg di droga, tra cui la pericolosa “Wax”, nota come “miele dello sballo” Cos'è la nuova droga gialla e quali sono gli effetti sull'organismo: https://fanpa.ge/vjg57 - facebook.com Vai su Facebook

Fiamme alle porte di Triggiano, il rogo fra le campagne: "Ennesimo incendio di rifiuti" https://ift.tt/CxLPZgd https://ift.tt/47yhvt0 - X Vai su X

Emiliano a Triggiano (Bari) per l’avvio dei lavori di costruzione del Centro Risvegli: “La riconversione dell’Ospedale porta ad una funzione importantissima per la ... - “L’ospedale Fallacara di Triggiano ha svolto negli anni un ruolo molto importante nell'area metropolitana di Bari. Riporta quotidianosanita.it

Triggiano, il sindaco svegliato alle 3 di notte da insulti e minacce: «Sono venuti sotto casa mia» - Il sindaco di Triggiano (Bari), Pino Toscano, ha presentato denuncia contro chi, due notti fa, lo ha svegliato nel cuore della notte per insultarlo e aggredirlo. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it