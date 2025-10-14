A Triggiano e Bari l' anteprima nazionale del Teatro delle Bambole L' ora del meriggio dedicato a Pasolini

14 ott 2025

Un atto di poesia, di corpo e di coscienza. A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il Teatro delle Bambole dedica al poeta e regista friulano «L’Ora del Meriggio», un nuovo lavoro scritto e diretto da Andrea Cramarossa, che sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 17 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

