A Torre ed Erchie Connessi on-life | relazioni saperi ed esperienze per una vita autentica

Brindisireport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORRE SANTA SUSANNAERCHIE - In un tempo in cui la connessione digitale permea ogni ambito della vita quotidiana, riflettere su come mantenere relazioni autentiche e consapevoli rappresenta una sfida di straordinaria attualità. È proprio da questa esigenza che nasce il convegno “Connessi On-Life. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

torre erchie connessi onA Torre S. S. ed Erchie 'Connessi on-life': relazioni, saperi ed esperienze per una vita autentica - Pascoli” apre il proprio anno scolastico con un approfondimento su un tema di fortissima attualità sul quale lo stesso Presidente Mattarella è di recente intervenuto In ... Secondo manduriaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Erchie Connessi On