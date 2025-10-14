A Torino arriva il bus senza autista

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cartello "non parlate al conducente" non c'è. E non è proprio necessario perché il posto guida. è vuoto. A Torino arriva la prima navetta a guida autonoma, una delle prime sperimentazioni in Italia di questa tipo di mobilità nell'ambito del trasporto pubblico. Dopo mesi di test, il piccolo bus è ufficialmente entrata in servizio: il primo passeggero è il sindaco della città, Stefano Lo Russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a torino arriva il bus senza autista

© Tgcom24.mediaset.it - A Torino arriva il bus senza autista

Altri contenuti sullo stesso argomento

torino arriva bus senzaA Torino si viaggia senza autista: la prima navetta è per gli universitari - Il servizio sarà aperto con prenotazione nella zona del campus Einaudi: è gratuito. Secondo lastampa.it

Torino: arriva prima navetta a guida autonoma - Da mercoledì della prossima settimana entrerà in servizio "AuToMove", la nuova navetta a guida autonoma che collegherà corso ... Da agenzianova.com

Bus senza autista in giro a Torino - Il video è stato pubblicato dall’assessora comunale Chiara Foglietta e dall’Università di Torino. Da video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Arriva Bus Senza