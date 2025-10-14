Il cartello "non parlate al conducente" non c'è. E non è proprio necessario perché il posto guida. è vuoto. A Torino arriva la prima navetta a guida autonoma, una delle prime sperimentazioni in Italia di questa tipo di mobilità nell'ambito del trasporto pubblico. Dopo mesi di test, il piccolo bus è ufficialmente entrata in servizio: il primo passeggero è il sindaco della città, Stefano Lo Russo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Torino arriva il bus senza autista